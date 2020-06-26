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Sarıca bizimle

Sarıca bizimle
Giriş Tarihi: 26.6.2020

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de Sırp çalıştırıcı Zeljko Obradovic'le yolların ayrılmasıyla A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'nın da adı adaylar arasında geçerken KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, deneyimli teknik adamı bırakmaya niyetlerinin olmadığını belirtti. Adı sezon içinde de sarı-lacivertlilerle anılan Sarıca'nın Kaf-Kaf'la sözleşmesi 2 yıllığına daha sürerken Başkan Büyükkarcı, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la dostluğumuz ve bir iş ortaklığımız var. Böyle bir şey olursa beni arayacağından hiçbir kuşkum yok. Ufuk Sarıca eşittir Karşıyaka, Karşıyaka eşittir Ufuk Sarıca" açıklamasını yaptı.

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