Beklentiler negatif moraller pozitif

Denizlispor'da futbolcular, personel ve teknik heyet en son karşılaştıkları Beşiktaş'ta iki futbolcunun korona virüse rastlanması üzerine testten geçirildi. Yarın Rizespor ile hayati önem taşıyan maça çıkacak olan yeşil-siyahlılarda futbolcular kritik maç öncesinde galibiyet sözü verdiler. Beşiktaş'ta iddialara göre Adem Ljajic ve Umut Nayir'in test sonuçları pozitif çıkmıştı. Denizli'deki özel bir hastanede testten geçen Denizli temsilcisinde sonuçların bugün belli olacağı belirtildi.

RİZE'YE ÇOK İDDİALI GİTTİLER

Denizlispor'un yıldız isimleri Mustafa Yumlu ve Oscar Estupinan, Rizespor maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyip camiaya başarı sözü verdi. Mustafa ve Estupinan, "Beşiktaş karşısında ağır bir yenilgi aldık ve taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Camiamızın panik yapmasına gerek yok. Üstümüze düşeni yapacağız. Şunu herkes iyi bilsin ki Denizlispor ligi üst sıralarda tamamlayacak. Rizespor'u Rize'de yenecek güçteyiz. Takım olarak kenetlendik. Kazanarak dönersek sürpriz olmaz" dediler.