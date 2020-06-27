Haberler Spor Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif

Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif

Denizli'de Rizespor karşılaşmasından önce yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

27.06.2020, 12:16 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,12:20