  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Emre Çolak Göz-Göz’de!

Göz-Göz’de!

’lu , kulübü ile ilgili veda yazısı paylaşınca gazeteleri “Emre ile prensipte anlaştı” dedi.

Emre Çolak Göz-Göz’de!
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Süper Lig'de gelecek yılın kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren Göztepe'ye İspanya'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda talip olduğu Deportivo'lu orta saha oyuncusu Emre Çolak, La Liga'da Ponferradina maçı öncesi takımla birlikte idmana çıkmadı. Herhangi bir sakatlık engeli olmayan Emre'nin takımdan ayrı çalışması ve futbolcunun sosyal medya hesabından da, "Deportivo seni çok özleyeceğim" şeklindeki mesaj atması ilginç iddiaları gündeme getirdi.

KESİN OLARAK TÜRKİYE'YE DÖNECEK
İspanyol basını oyuncunun Türkiye döneceğini ve Göztepe ile anlaşma sağladığını iddia etti. Deportivo'ya ara transfer döneminde transfer olan Emre'nin sözleşmesindeki tarafların anlaşması durumunda geçerli olabilecek bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi. Bu gelişmelerden sonra Göztepe yönetimi de Emre için yeniden harekete geçti. Türkiye'ye dönmek isteyen tecrübeli futbolcunun maddi şartların oluşması halinde sarı-kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor.

G.SARAY'DA YILDIZLAŞTI
Galatasaray altyapısında yetişen Emre Çolak, İstanbul ekibinde yakaladığı çıkışla kendisine Avrupa kapılarını açtı. Sekiz sezon sarı-kırmızılı ekibin A takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha 2016-2017 sezonunda İspanya ekibi Deportivo'ya transfer oldu. Burada iki sezon forma giyen ve daha sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al-Wahda'ya transfer olan Emre Çolak, ilk yarıyı kulüpsüz geçirirken devre arasında Deportivo'ya geri dönmüştü.

BURAK HAKERLER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Çolak Göz-Göz’de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA