Göztepe Avrupa aşkıyla

Süper Lig'de kötü günler geçiren Göztepe, bugün sahasında ligin iddialı ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde korona virüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası Trabzonspor ve Yeni Malatya yenilgileriyle Avrupa Ligi hedefinden hayli uzaklaşan Göztepe, güçlü rakibi Alanyaspor'u yenerek hem iddiasını yeniden güçlendirmek, hem de taraftarlarının gönlünü almak istiyor.

SON İKİ HAFTADA 1 PUAN ALDI

Ligde 44 puanla 6. sırada yer alan Alanya Başekşehir yenilgisinin ardından Trabzonspor ile berabere kalarak son iki haftada 1 puan alabildi. İzmir ekibinde kart cezası sona eren Jerome takıma dönüş yaparken eksik bulunmuyor. Konuk Alanya'da ise kırmızı kart cezalısı N'Sakala'nın dışında eksik bulunmuyor.



KAMİL DIŞARI JEROME İÇERİ

Ligde kötü günler geçiren Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Alanyaspor karşısında kadroda bazı değişikliklere gidecek. Sarı-kırmızılı ekibin genç teknik adamı, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Mossoro ve Kamil Wilczek'i yeniden yedek kulübesine çekecek. Mossoro'nun yerine orta alanda Napoleoni'yi değerlendirecek İlhan Palut, ileri uçta da sakatlıktan çıkan İngiliz golcü Jerome'u, Wilczek'in yerine tek forvet oynatacak. Göztepe, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini Andre Castro'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti. Alanya ile bugüne kadar Süper Lig'de 5 karşılaşmaya çıkan İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.