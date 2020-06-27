Ömer Toprak yine listede

G.Saray'ın her transfer döneminde listesinde yer alan Ömer Toprak yine gündeme geldi. Daha önce Ömer konusuna sıcak olmayan Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'ne kalamamaları durumunda ortaya çıkacak harcama limit daralma ihtimali yüzünden milli oyuncuya çok daha sıcak yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Bundesliga'da küme düşmek üzere olan Werder Bremen'de oynayan Ömer Toprak'ın Trabzon'a önerildiği konuşulurken önümüzdeki günlerde futbolcu ile ilgili görüşmeye başlanacağı konuşuluyor.