Rakip Malatya

Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından mağlubiyetle ayrılan F.Bahçe 29. haftada bugün sahasında Btc- Turk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci forma giyemeyecek. Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alacak. Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarılacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 müsabakada Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.