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Haberler Spor TFL Altekma’da işlem tamam

’da işlem tamam

TFL Altekma’da işlem tamam
Giriş Tarihi: 27.6.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'da antrenör Levent Matmeriçli ile sözleşme yenilenmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcının ekibi de belirlendi. İzmir ekibinin başında 6'ncı sezonuna girecek Levent Matmeriçli'nin yardımcılığını Ömer Tok ve Ahmet Yalçın yapacak. Emin Güven'in alan antrenörü olarak görev yapacağı TFL Altekma'da Evrim Yalçın kondisyoner, Mehmet Gürüler istatistik, Aytaç Arsu ise fizyoterapist görevlerini üstlenecek. Antrenör Levent Matmeriçli, "Sezon öncesi özel turnuvalara katılıp, yaklaşık 5-6 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. İzmir'e ve Türk voleyboluna yeni bir heyecan ve renk katacağız" dedi.

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