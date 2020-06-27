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Haberler Spor Uğurcan’ın yerine Erce

Uğurcan’ın yerine Erce

Uğurcan’ın yerine Erce
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Alanyaspor maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın MR sonucu temiz çıkarken 24 yaşındaki kalecinin buna rağmen Ankaragücü maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Uğurcann sakatlanıp çıkınca Alanyaspor deplasmanında 2. devrede kaleyi koruyan Erce Kardeşler başarılı bir grafik sergilemişti. Kritik kurtarışlar yapan 25 yaşındaki eldiven, kupa maçlarından sonra bir kez daha güven verdi. Başarılı kaleci "Şu an tek hedefimiz Ankaragücü maçından 3 puanı almak. Ben hazırım. Kalemi gole kapatmak istiyorum" dedi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de Erce'ye güveni tam.

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