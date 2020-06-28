Altay şükretti

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Altay, son sıradaki Eskişehirspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta beraberliği kurtardı: 2-2. Tatsız-tuzsuz ve golsüz biten ilk yarıda iki ekip de birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Karşılaşmanın 28'de Paixao, 30'da Abdülkerim'in şutu auta çıktı. 45+2'de Tatos'un pasında Kappel yüzde yüzlük golü kaçırdı.



SON 5 DAKİKADA COŞTU

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Eskişehir öne geçmeyi başardı. 53'te Onur'un pasında Mehmet Özcan boş pozisyonda topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 56'da Kappel'in sağdan harika pasında Abdülkerim kale önünde boş pozisyonda zor olanı yaparak topu auta attı. 59'da Kappel'in sol çaprazdan kullandığı serbest atışta kaleci Melih son anda topu kornere tokatladı. 68'de Mehmet Özcan'ın pasında Onur ağları sarsarak Altay karşısında takımını 2-0 öne geçirdi. 85'te Paixao'nun müthiş topuk pasında Kerim farkı 1'e indirdi: 2-1. 86'da Abdülkerim'in uzun topta Yaser'in aşırtma kafa vuruşunda top filelere gitti ve Altay beraberliği sağladı: 2-2. Maç bu skorla sona erdi.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Maçın 86. dakikasında Yaser'in attığı beraberlik golünden sonra saha bir anda karıştı. Altay yedek kulübesindeki sevince Eskişehirsporlular tepki gösterinde önce kenardaki futbolcular, daha sonra da sahadaki futbolcular birbirlerine girdi. Çevik Kuvvet'in müdahalesiyle olaylar güçlükle yatıştırılırken maçın hakemi Erkan Özdamar önce Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak'a, ardından da Kappel'e kırmızı kart gösterdi. Altay'da 4. sarı kartını gören Abdülhamit ile Abdülkerim Bardakçı Osmanlı maçında yok.

KOŞUVAK İLE YENİLGİ YOK

Siyah-beyazlılar, Ali Tandoğan ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan Yalçın Koşukavak yönetiminde, mağlubiyet yüzü görmedi. Altay, Koşukavak'ın görev yaptığı 8 maçın 4'ünü kazanırken Eskişehir'de 4. beraberliğini aldı. Maçtan sonra karayoluyla İzmir'e dönen Altay kalan 4 maçta Osmanlıspor ve Erzurumspor ile evinde Adana Demirspor ve Giresun ile de deplasmanda karşılaşacak.

İBRAHİM'İN YERİNE KERİM İLK 11'DE

Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçı kadrosuna göre takımda 2 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Özgür Özkaya ile sakatlığı süren Gençer Cansev dünkü maçta görev alamadı. Koşukavak, Akhisarspor maçında ilk 11'de oynattığı İbrahim Öztürk ile Özgür Özkaya'nın yerlerine Doğa İşeri ve Kerim Avcı'yı görevlendirdi.

ESKİŞEHİRSPOR 2.LİG'E DÜŞTÜ

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Altay ile berabere kalmasına rağmen bitime 4 maç kala küme düştü. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve borçları nedeniyle de FIFA tarafından 15 puanı silinen Es-Es son 5 dakikada yediği gollerle ligde kalma umudunu tamamen yitirdi. Eskişehir temsilcisi 12 puana yükselmesine rağmen küme düşen ilk ekip oldu.







FOBİYİ YENEMEDİLER

İlk 2 takımın direkt, üçüncü takımın ise Play-Off'tan çıkacağı TFF 1. Lig'deki kritik maçta Altay, lig sonuncusu Eskişehirspor ile deplasmanda berabere kalarak taraftarlarını kahrederken deplasman fobisine de engel olamadı. Deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 2019'da Erzurumspor'dan 3-1'lik skorla alan Altay, 6 maçlık dış saha galibiyet özlemine son veremedi. Altay, bu süreçte deplasmanlarda Ümraniye'ye 1-0, Keçiören'e 2-0 yenilirken Balıkesir ile 0-0, Bursa ve Karagümrük ile 2-2, Menemenspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. İzmir temsilcisi bu süreçte 16 puan kayıp yaşarken 5 puana razı oldu. Eskişehir'den eli boş dönen dönen Altay, 7 maçlık yenilmezlik serisini de 8'e çıkardı.



PAXİAO BU KEZ BOŞ GEÇTİ

Altay'ın 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Marco Paixao Eskişehir maçını boş geçti. Son 7 karşılaşmada 10 gol atıp bir de asist yapan Portekizli golcü Akhisarspor karşılaşmasında da 2 gol atıp gol sayısını da 19'a çıkarmıştı. Paxiao, geçen sezon 29 golle gol kralı olmuştu.