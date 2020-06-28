Çaykur Rizespor-Denizlispor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 18:30'da oynanan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.
Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor.
RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Rizespor: Tarık, Talbi, Ivanildo, Diomande, Moroziuk, Melnjak, Boldrin, Tunay, Vetrih, Skoda, Samudio
Denizlispor: Tolgahan, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Özgür, Mbamba, Murawski, Bergdich, Estupinan, Aissati, Rodallega
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