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Haberler Spor Çaykur Rizespor-Denizlispor | CANLI ANLATIM

-Denizlispor | CANLI ANLATIM

'in 29. haftasında evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Süper Lig'de kalmak adına oldukça önemli bir mücadele olan Çaykur Rizespor - Denizlispor maçının canlı anlatımı haberimizde.

Çaykur Rizespor-Denizlispor | CANLI ANLATIM

28.06.2020, 18:49

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 18:30'da oynanan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor.

RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Rizespor: Tarık, Talbi, Ivanildo, Diomande, Moroziuk, Melnjak, Boldrin, Tunay, Vetrih, Skoda, Samudio

Denizlispor: Tolgahan, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Özgür, Mbamba, Murawski, Bergdich, Estupinan, Aissati, Rodallega

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