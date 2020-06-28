Fırtına’nın gücü yetmedi

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Trabzon, düşme hattındaki Ankaragücü ile yenişemedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile yenişemedi ağır yara aldı: 1-1. 2. dakikada Novak'ın kullandığı uzun taç atışında Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı Sörloth'a aktardı. Müsait pozisyonda Sörloth sert vuruşla topu ağalarla buluşturdu: 1-0. 27'de Lobzhanidze'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Scarione'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi. 60'da Pereira, topa eliyle müdahale etti ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti. 63'te penaltı vuruşunda topun başına geçen Gerson Rodrigues, hata yapmadı: 1-1. 82'de Rodrigues, Hüseyin'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç 1-1 bitti.