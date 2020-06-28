Futbol için gelip saha bakıcısı oldular

Dünyayı etkileyen korona virüs salgını futbol için Türkiye'ye gelen Nijeryalı sporcuları da etkiledi. Alt liglerin kapalı olmasından dolayı Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Nijeryalı futbolcular, kulüpte yatıp kalkıyor, sahanın bakım ve onarımını da yapıyor. Günün 24 saatini kulüp binasında geçiren beş Nijeryalı futbolcu, sabahları kalktıklarında sahayı kontrol ediyor. Otların biçilmesine varana kadar, sulama ve bakımını yapan sporcular, kendi ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi.





TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLULAR

Futbolcuların her türlü ihtiyacını karşılayan Reşadiyespor Genel Koordinatörü Tuncay Beyceoğlu, sporculara hem abi hem de antrenör oldu. Beyceoğlu, "5-6 Nijerya doğumlu sporcumuz var. Yaklaşık 85 gündür burada misafir ediyoruz. Hepsi Nijerya'dan gelmiş, bir umutla, futbol dünyasına girmeye çalışıyorlar. Burada sahanın faaliyetleri de yasak olunca ister istemez kendilerini bir hobi olarak hem sahanın temizliğine, çimlerin biçilmesine, sulamasına, gübrelemesine yardımcı oldular" dedi. Sporcular adına konuşan Samuel Chiabuotu, ise Türk insanlarını çok seviyoruz. Türk insanları çok güzel, herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'de çok mutluyuz. Korona virüs ve teröristler yüzünden ülkemize dönmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.