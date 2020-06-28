Menemen durdu

TFF 1. Lig'de Play-Off yarışına ortak olmak isteyen Ekol Göz Menemenspor dün sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler iç sahadaki galibiyet hasretine son veremedi. 16'da Mustafa Durak'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı. 31'de Mehmet Boztepe'nin soldan ortasında Samed Ali'yi aşan topla Tayfun arka direkte buluştu. Volesinde top üstten auta çıktı. 32'de Samed Ali ceza sahası içinde Seth'in darbesiyle yerde kaldı. Hakem devam kararını verdi. 36'da Mehmet Boztepe'nin pasıyla Sikiru ceza sahasına girdi. Ortasında Samed Ali topa dokunamadı.



KARŞILIKLI GOLLER

64'te savunmanın hatasını affetmeyen topu kapan Samed Ali soldan ceza sahasına yöneldi. Çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 74'te Mustafa Durak'ın sağdan ortasında Kidric yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 88. dakikada Rasheed'in şutunda top kalecinden döndü. Özkan'ın kaldı. Vuruşunda savunmaya seken top kornere çıktı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

LALECİ'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Ekol Göz Menemenspor'da teknik patron Cenk Laleci, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Ekol Hastanesi Balıkesirspor mücadelesine göre dünkü maçta iki değişiklik yaptı. Laleci kart cezalısı Mustafa Çeçenoğlu'nun yerine 19 yaşındaki Murat Elkatmış'a görev verirken Harun'u da kulübeye çekip yerine kart cezası biten Tayfun Aydoğan'ı oynattı. 2002 doğumlu Cem Çelik dün ilk kez kadroya alındı. Sezonun ilk yarısında Bolu'da oynanan maç 2-2 sona ermişti. Pandemi önlemlerinden dolayı mücadele seyircisiz oynandı. Tribünde görevli olan herkes maske takarken, stadyuma giren herkesin ateşi ölçüldü. Müsabakanın topları sürekli steril edildi.