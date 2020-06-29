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Alpaslan yine golünü attı

Alpaslan yine golünü attı
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Göztepe'de yaz transfer döneminin gözde ismi olan Alpaslan Öztürk Alanyaspor karşılaşmasında da yine golünü attı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasında görev yapan Alpaslan, Trabzonspor ve Yeni Malatya'nın ardından Alanyaspor ağlarını da boş geçmedi. 26 yaşındaki başarılı futbolcu Trabzon ve Y.Malatya maçlarında birer penaltı golüyle ağları sarsarken, Alanyaspor karşılaşmasında da Göztepe'nin ikinci golüne imza atarak takıma hayat verdi. Stoper olarak görev yapmasına karşın bu sezon 6 gole ulaşan Alpaslan, 5 gollü G.Antep'in defans oyuncusu Djilobodji 'de geride bıraktı. Göztepe Alpaslan'ın gol attığı Konyaspor (1-0), Kayseri (4-0) maçlarını kazanırken Fenerbahçe (2-2) ve Alanya (3-3) berabere kaldı. Alpaslan Öztürk, sarıkırmızılı ekibe bu süreçte 8 puanlık bir katkı sağladı.

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