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’tan çifte bomba

Siyah-beyazlılar Kayseri’den Mensah ve Burnley’den kaleci ’ı listesine aldı.

Beşiktaş’tan çifte bomba
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Beşiktaş yönetimi, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yakaladığı başarılı grafiği yeni sezonda da sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda transfer girişimleri sürüyor. Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Burnley ile sözleşmesi sona erecek Joe Hart ile görüşmelerini sürdürüyor. 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği İngiliz file bekçisinden yanıt bekleniyor. 3 maçta forma şansı bulan 33 yaşındaki kalecinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.

SIKI PAZARLIK YAPILACAK
KARTAL'IN ayrıca Kayserispor'da forma giyen Mensah için de girişimleri sürüyor. Kayserispor'un küme düşme hattında olması nedeniyle Mensah transferi için mecburen sezon sonunu bekleyecek olan yönetimin, ligin bitmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüple bonservis pazarlığı yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 25 yaşındaki Ganalı orta saha futbolcunu takımda görmeyi çok istediği belirtildi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mensah'ın Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi durumunda eski kulübü Atletico Madrid de satıştan yüzde 40 pay alacak.

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