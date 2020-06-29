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Haberler Spor Ümraniyespor ile 6. kez rakip oldular

Ümraniyespor ile 6. kez rakip oldular

Ümraniyespor ile 6. kez rakip oldular
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Akhisarspor, Cesar Grup Ümraniyespor'la 6. kez karşı karşıya geldi. Bundan önce oynanan 5 maçtan 3'ünü kazanan yeşil-siyahlılar, 1 maçı kaybetti, 1 maçta da berabere kaldı. Akhisar'da oynanan 2 maçtan 1'ini kazanan, 1'ini kaybeden Akigolar, 5 maçta 6 gol attı, 4 gol yedi. Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında mücadele seyircisiz oynandı. Akhisarspor, 6. kez karşılaştığı Ümraniyespor'a karşı 4. kez sahadan galip ayrılmayı başardı.

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