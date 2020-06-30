Bir numara takası

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Başakşehir ve İzmir'in köklü ekibi Göztepe arasında sürpriz bir takas gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim iç transferde sözleşmesi sona erecek olan kaleci Beto Pimparel'in yıllık ücretinde indirim talep etmiş ancak Portekizli oyuncu anlaşmaya yanaşmamıştı. Beto'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı ise kurmaylar, Başakşehir'den Volkan Babacan'ı transfer listesinin ilk sırasına yerleştirmişti.

OKAN BURUK DEVREDE

Göztepe'nin Volkan Babacan'a olan ilgisi sonrası Başakşehir de atağa geçti. İstanbul ekibi sözleşmesi sona erecek olan Volkan için mukavele uzatma opsiyonunu kullanmayacağını belirterek, Göztepe'ye takas teklifinde bulundu. Volkan'ı Göztepe'ye gönderme karşılığında Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, eski öğrencisi Göktuğ'u istedi.

YÖNETİM DEĞERLENDİRİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve 7 sezondur A takımda forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi için Başakşehir ekibi ayrıca cazip bir bonservis bedeli de ödemeye hazır olduğunu bildirdi. İzmir ekibi, bu takas teklifini değerlendirmeye alırken, Beşiktaş ve G.Saray'ın da peşinde olduğu 31 yaşındaki tecrübeli eldiven için, genç yıldızı Göktuğ'dan vazgeçebilir. DEV EKİPLER DE PEŞİNE DÜŞTÜ

Tecrübeli file bekçisi Beto Pimparel'in arkasında Süper Lig'de iki sezondur yedek bekleyen Göktuğ ile Başakşehir'in yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor da ilgileniyor.



Kariyerinde 36 kez A Milli Takım formasını giyen Volkan Babacan, bu sezon ligde şans bulamazken sadece 4 kupa maçında eldivenleri giydi.



BETO ESKİYİ ARATTI

SÜPER Lig'de son olarak evinde Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de kaleci Beto Pimparel eski günlerini arattı. Takım kaptanı olmasına rağmen Göz- Göz'de yönetimin korona virüs pandemisi sürecinde takıma yaptığı indirim teklifine olumsuz cevap veren, henüz bitecek sözleşmesini yenilemek için adım atmayan ve başka kulüplerle flört halinde olan Portekizli eldiven yediği gollerle de eleştiri konusu oldu. Son 3 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören 36 yaşındaki kalecinin geleceğindeki belirsizlikler nedeniyle konsantrasyon sorunu çektiği iddia edildi.

BURAK HAKERLER