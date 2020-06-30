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Haberler Spor TFL Altekma’da Hamit de imzaladı

Altekma’da de imzaladı

TFL Altekma’da Hamit de imzaladı
Giriş Tarihi: 30.6.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Tevfik Fikret Lisesi Altekma, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hamit Yüksel Mandıracı ile resmi sözleşme imzaladı. Bir yıllık aradan sonra yuvaya dönen 1.98 boyundaki voleybolcunun imza törenine Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse katıldı. Daha önce 2016- 2019 yılları arasında formasını giydiği İzmir temsilcisine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten 25 yaşındaki smaçör, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. TFL Altekma 13 Temmuz'da yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak.

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