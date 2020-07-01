Koşukavak ile Erol Bulut tamam gibi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler daha önce gündemine aldığı ve görüşme gerçekleştirdiği Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile bir kez daha görüşecek. Başkan Ali Koç, gelecek sezon sportif direktörlük yapacak Emre Belözoğlu ileyaptığı son toplantı sonrası teknik direktörlük için Erol Bulut isminde karar kıldı. Yönetim ayrıca Yalçın Koşukavak'a bir kez daha teknik ekipte yer alma teklifinde bulunacak. Sezon sonu Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Bulut ile masaya oturulacak. Bulut'un Alanyaspor'daki ekibinde yer alan Mehmet Yozgatlı'nın da Fenerbahçe'de göreve gelmesi planlanıyor.