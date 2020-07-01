  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Koşukavak ile Erol Bulut tamam gibi

Koşukavak ile tamam gibi

Yönetim, teknik direktörlük konusunda daha önce gündemine aldığı ile ’la yeniden görüşecek.

Koşukavak ile Erol Bulut tamam gibi
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler daha önce gündemine aldığı ve görüşme gerçekleştirdiği Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile bir kez daha görüşecek. Başkan Ali Koç, gelecek sezon sportif direktörlük yapacak Emre Belözoğlu ileyaptığı son toplantı sonrası teknik direktörlük için Erol Bulut isminde karar kıldı. Yönetim ayrıca Yalçın Koşukavak'a bir kez daha teknik ekipte yer alma teklifinde bulunacak. Sezon sonu Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Bulut ile masaya oturulacak. Bulut'un Alanyaspor'daki ekibinde yer alan Mehmet Yozgatlı'nın da Fenerbahçe'de göreve gelmesi planlanıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koşukavak ile Erol Bulut tamam gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA