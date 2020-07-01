  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Menemen gurbette kayıp

Menemen gurbette kayıp

Menemen gurbette kayıp
Giriş Tarihi: 1.7.2020

TFF Birinci Lig'de göüzünü Play- Off'a diken Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda öne geçtiği maçta Keçiörengücü'ne mağlup oldu: 2-1. Sarı -lacivertliler müsabakaya çok iyi başladı ve 27. dakikada golcüsü Samed Ali Kaya ile öne geçti: 1-0. İlk yarı 1-0 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip 79. dakikada maçta eşitliği sağladı. Bu dakikada Cem Ekinci savunmanın hatasından yararlanıp ağları havalandırdı: 1-1. Taüm maç böyle bitecek derken 90+2'de yine Cem Ekinci sahneye çıkarak müsabakanın skorun ilan eden golü attı: 2-1.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen gurbette kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA