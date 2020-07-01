Menemen gurbette kayıp

TFF Birinci Lig'de göüzünü Play- Off'a diken Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda öne geçtiği maçta Keçiörengücü'ne mağlup oldu: 2-1. Sarı -lacivertliler müsabakaya çok iyi başladı ve 27. dakikada golcüsü Samed Ali Kaya ile öne geçti: 1-0. İlk yarı 1-0 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip 79. dakikada maçta eşitliği sağladı. Bu dakikada Cem Ekinci savunmanın hatasından yararlanıp ağları havalandırdı: 1-1. Taüm maç böyle bitecek derken 90+2'de yine Cem Ekinci sahneye çıkarak müsabakanın skorun ilan eden golü attı: 2-1.