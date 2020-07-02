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Akigo seri peşinde

hedefi olan Akhisarspor, bugün deplasmanda saat 20.00’de İstanbulspor’a konuk olacak. Maçı yönetecek.

Akigo seri peşinde
Giriş Tarihi: 2.7.2020

TFF 1. Lig'de Altay mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u tek golle yenerek son 4 maç öncesi direkt Süper Lig umutlarını ve Play-Off hattındaki yerini koruyan Akhisarspor, bugün İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 90 dakikayı Caner Ak yönetecek. Kritik karşılaşma beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak. Yeşil-siyahlı ekipte Rotman ve Musa Nizam cezalı, Muhammet Reis, Alperen ile Hasan Ali'nin sakat olduğu için İstanbulspor önünde forma giyemeyecek. Akhisarspor'da 19 Haziran'da Altay maçı öncesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural futbolcular Avdija Vrsajevic, Burhan Eşer ve Ergin Keleş bugün takımdaki yerlerini alabilecek. Son 4 koronovirüs testinin negatif çıkan bu isimlere Türkiye Futbol Federasyonu sahalara dönmesine izin verdi. İstanbulspor maçı öncesi yeşil-siyahlılarda takıma yapılan koronavirüs testlerinin hepsi negatif çıktı.

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