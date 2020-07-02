Altınordu’da hasret bitmedi

TFF 1. Lig'de deplasmanda küme düşme adayı Adanaspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen lige istediği gibi dönemedi. Kırmızılacivertliler pandemi sonrası sahaya çıktığı 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. İki beraberlik, 1 mağlubiyetle üç maçta 2 puan topladı. Boluspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, evinde Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi son olarak deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Üç puan hasretine son veremedi. Altınordu son 3 haftada Bursaspor (D), Giresun ve Ekol Göz Menemen (D) ile karşılaşacak.