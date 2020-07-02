Bacuna ve Nuri Şahin geliyor

F.Bahçe transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Hollanda'da yayın yapan Voetbal International'in (VI) haberine göre Kanarya, Huddersfield'dan ayrılmayı planlayan Juninho Bacuna ile ilgileniyor. Bu sezon Huddersfield ile 38 maça çıkan ve 6 gol 5 asistle oynayan yıldız oyuncunun kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Alman basını da Nuri Şahin'in F.Bahçe'ye transfer olacağını yazdı. Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren ve ligde kalabilmek için Play-Out mücadelesi verecek olan Werder Bremen'de görev yapan oyuncunun bonservis sorunu bulunmuyor.