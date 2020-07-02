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Haberler Spor Bacuna ve Nuri Şahin geliyor

Bacuna ve geliyor

Bacuna ve Nuri Şahin geliyor
Giriş Tarihi: 2.7.2020

F.Bahçe transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Hollanda'da yayın yapan Voetbal International'in (VI) haberine göre Kanarya, Huddersfield'dan ayrılmayı planlayan Juninho Bacuna ile ilgileniyor. Bu sezon Huddersfield ile 38 maça çıkan ve 6 gol 5 asistle oynayan yıldız oyuncunun kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Alman basını da Nuri Şahin'in F.Bahçe'ye transfer olacağını yazdı. Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren ve ligde kalabilmek için Play-Out mücadelesi verecek olan Werder Bremen'de görev yapan oyuncunun bonservis sorunu bulunmuyor.

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