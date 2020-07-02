Cenk Trabzon’da

Oynadığı futbolla Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u peşine takan Altaylı Cenk Özkaçar ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Ali Tandoğan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ismi anılan Altaylı eski öğrencisi Cenk Özkaçar hakkında transfer açıklaması yaptı. Ali Tandoğan, "Trabzonspor, Cenk Özkaçar ile 3 yıllık anlaşma sağladı diye duydum" dedi.

ÇOK İYİ BİR OYUNCU

Cenk Özkaçar'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Tandoğan, "Kulüplerin ne şartlarda anlaştığını bilemiyorum ama bildiğim tek şey var o da Cenk Trabzonspor'da" diye konuştu. Ali Tandoğan, Balıkesirspor'dan Trabzonspor'a transfer olan eski öğrencileri Anıl Başaran, Aly Malle, Serdar Güncü ve Cenk Özkaçar ile ilgili olarak, "Benim onların eski hocası olmam nedeniyle fikrimi sordular. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Trabzonspor'a bu oyuncuları ben önermedim. Benden bu oyuncular hakkında bilgi aldılar. Trabzon'un scout ekibi var. Böyle bir durumda çıkarımız yok. Bu oyuncuların piyasaya bizler tarafından çıkması benim için büyük bir sevinç" dedi.



A.ORDU'DA YETİŞTİ

Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar 2000 yılında İzmir'de doğdu. Stoper mevkiinde görev yapmasının yanı sıra sol bekte de oynayabilen Cenk, 1.90 boyunda. Güncel değeri 175 bin Euro olan futbolcu Altay kulübünde forma giyiyor. Cenk Özkacar bu sezon Altay formasıyla 1. Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 4 olmak üzere toplamda 13 maça çıktı. 811 dakika sahada kaldı. Cenk geçen sezon kiralık olarak 3. Lig'de Karacabey'de oynamıştı.



TERİM İSTİYORDU

Trabzonspor'un her konuda anlaştığı Cenk Özkaçar için Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Ozan Kabak'tan bile çok daha artıları olan bir oyuncu. Onu mutlaka almalıyız. Uzun yıllar hem Galatasaray'a, hem de Milli Takım'a hizmet verecek bir oyuncu" demişti.