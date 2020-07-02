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Haberler Spor Efsane Başkan İpek unutulmadı

Efsane Başkan İpek unutulmadı

Efsane Başkan İpek unutulmadı
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Denizlispor eski başkanlarından ve TFF Yönetim Kurulu üyeliği de yapan spor adamı Ali İpek adına, ölümünün 1. yıldönümünde Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Cami'de anma töreni düzenlendi. Denizli spor camiası 64 yaşında hayata gözlerini yuman İpek'i anma gününde yalnız bırakmadı. Törene Ali İpek'in oğlu Tuna İpek, Denizlispor Başkanı Ali Çetin, teknik direktör Bülent Uygun ve ekibi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Denizli Şube Başkanı Feyyaz Ceşen ile yönetim kurulu üyeleri, amatör kulüplerin başkanları ve yöneticileri ile antrenörler ve aile dostları ile arkadaşları katıldı.

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