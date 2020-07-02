KSK sancılı

Karşıyaka'da FIFA'daki son dosya olan Igor Duric'e ödeme yapmak için taraftarın başlattığı kampanyaya beklenen ilgi gerçekleşmedi. 13 Temmuz'de ödenmesi gereken 170 bin Euro yaklaşık 1 milyon 300 bin TL için gerekli miktar henüz toplanamadı. Kampanyada bugüne kadar 313 bin TL bağış yapıldı. Dosyayı kapatmak için az bir süresi kalan yeşil-kırmızılıların bu hafta içinde camia büyüklerinde ve taraftarlarında yoğun ilgi göstermesini umuyor. Igor Duric'e 13 Temmuz'da ödeme yapılmadığı takdirde Karşıyaka, FIFA tarafından puan silme ve küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

BÜYÜKARCI 200 BİN LİRA VERDİ

Karşıyaka Taraftar Derneği ve Çarşı Grubu'nun başlattığı kampanyaya, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı taraftar kimliğiyle 200 bin TL bağış yaptı. Yeşil-kırmızılı yönetim kurulu üyesi Yusuf Güven de 50 bin TL ile destek vermişti. Yaklaşık 20 gündür süren kampanyada taraftarlar ise 63 bin TL topladı. Kampanyaya bugüne kadar eski yöneticiler başta olmak üzere, Karşıyaka'da bulunan sivil toplum örgütlerinin beklenen ilgiyi göstermemesi şaşkınlık yarattı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ