Menemen havlu attı

TFF 1. Lig'de pandemi sonrası oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor, Play-Off şansını mucizelere bıraktı. Geçen hafta sahasında Boluspor önünde 1-0 öne geçen İzmir ekibi sahadan 1-1 eşitlikle 1 puanla ayrıldı. Hafta içi mesaisinde ise deplasmanda öne geçtiği Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek sahadan puansız ayrıldı. 31. haftayı 39 puanla kapatan sarı-lacivrtliler, ilk 6 şansını zora soktu. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de korkulu rüya görmeden ilk sezonunu geçiren sarı-lacivertliler gelecek yılın planlarını yapmak için kolları sıvadı.

TESELLİ GENÇLERİ OLDU

Son iki maçta ucuz puanlar kaybettiklerini ancak gençlerinin ortaya koyduğu futbolun olumlu olduğunu belirten Ekol Göz Menemen Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "İlk 6 yarışından uzak kaldık. Gelecek maçlarda yeni sezonda oynatmayı planladığımız gençlerimize şans vermeyi planlıyoruz. Keçiörengücü önünde Murat, Cem ve Furkan gibi altyapımızdan yetişen gençlerimiz ilk 11'de görev yaptı. Onlar Menemen'in geleceği" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ