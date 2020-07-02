Ogenyi Onazi’den Horoz’a güzel haber

Yukatel Denizlispor'un, Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi yeşil sahalara dönüyor. Demir Grup Sivasspor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilen 28 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından bireysel antrenmanlarına hız verdi. Gaziantep FK maçında oynaması beklenen Onazi, daha önce Göztepe maçında sakatlık yaşamış, 1 ay sonra Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formasına kavuşmuştu. Onazi, Horoz'da 1'i kupa, 7'si lig 8 maçta 331 dakika süre aldı.
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