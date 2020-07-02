Pınar KSK isyan etti

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka şoka girdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni sezonda uygulanacak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı gereğince Beşiktaş ve Galatasaray'la birlikte Pınar Karşıyaka'nın 1 puanını silmesi büyük tepki çekti. Yeşil-kırmızılılar cezanın iptali için tahkim kuruluna gidecek. Pınar Karşıyaka yönetimi, "Federasyonun gerçekleştirmiş olduğu yönetim kurulu toplantısında Mali Denetim Esasları Yönergesi çerçevesinde sunulan evraklarda, gelecek sezonun gelirlerine ilişkin eksik görülmesinden kaynaklı olarak takımımıza eksi 1 puan ceza verildiği açıklanmıştır. Geçmiş iki sezona ilişkin mali denetimler, gelir ve gider dengelerinin tamamı yönergeye uygun şekilde yapılmış ve Ulusal Lisans hakkı verilmiştir. Ancak önümüzdeki sezona ilişkin sponsorluk sözleşmelerinin henüz imzalanmamış olmasından kaynaklı verildiği belirtilen cezaya ilişkin olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gerekli itirazların yapılacağını belirtmek isteriz. 20 yılı aşkın süredir desteği süren sponsorumuz Pınar'ın vermiş olduğu niyet mektubunun ilgili kurul tarafından kabul görmemiş olması üzücü ve kabul edilemez bir durumdur. Konunun takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.