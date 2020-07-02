Süper Lig'de son iki sezonda bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, ilginç açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekipte 2 yıllık icraatlarını anlatan başkan Koç, "Ben hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim. Bu bir dönüşüm projesidir dedim. Ama beni anlamadılar. Son iki sezonda istediğimiz sonuçları bir türlü alamadık. Sezon biter bitmez yeni hocayı açıklayacağız. Kanatlara iki hızlı oyuncu alacağız ve 5-6 oyuncuyla şu anda anlaşma aşamasındayız. Ancak bütün takımlar transfer yaparken, Fenerbahçe engellendi. Ben bunların hepsini detaylı anlattım. Tekrar 4 Haziran 2018 sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Bazen kazanınca kaybediyorsun, bazen kaybedince kazanıyorsun. Belki de kulüp içinde çok fazla değişimi aynı anda yapmazdım" diye konuştu.

KRUSE BEDELİNİ ÖDEYECEK

Önümüzdeki sezonun planlarını çok daha titizlikle, detaylı şekilde yoğun mesai harcayarak yaptıklarını ifade eden Ali Koç şöyle devam etti: İstediğimiz ve anlaşma sağladığımız oyuncular var. Biz geçmişten çok büyük dersler aldık. Alman futbolcu Kruse, takımdan ayrılarak hayatının pokerini oynadı. Pandemi dönemi için FIFA'nın verdiği özel kararlar var. Bizim ona sadece pandemi dönemi için borcumuz var. Değişik görüşler almış. Bazı avukatları 'Riskli' demiş. Kruse de 'Ben riski severim' demiş. Bu ona pahalıya mal olacak. Vedat Muric'e de teklifler geliyor ama ben onun takımda kalmasını istiyorum. Yeni sezonda yeni teknik direktörümüzle çok daha iyi işler yapacağız. Zaferler yakın."