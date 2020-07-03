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Haberler Spor Denizlispor - Gaziantep FK I CANLI ANLATIM

- Gaziantep FK I

'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takım, 32 puanla 12. sırada yer alırken konuk ekip ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor. Haberimizden olarak takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Gaziantep FK I CANLI ANLATIM

03.07.2020, 20:51 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,20:52

Denizlispor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği karşılaşma bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan, T. Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Berdich, Aissati, Murawski, Recep, Estupinan, Rodallega

Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosça, Oğuz, Güray, Kana, Andre, Morais, Kenan, Kayode, Maxim

GAZİANTEP FK 7 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, inişli çıkışlı performansı ile dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan Gaziantep ekibi, son 7 haftada ise 3 puana hasret kaldı. 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, son galibiyet sevincini 22. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek yaşamıştı. Gaziantep temsilcisi, 2-0 kazandığı Rizespor maçının ardından Göztepe, Trabzonspor, Ankaragücü ve Antalyaspor ile 1-1, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Gaziantep FK, bu süreçte Başakşehir'e 3-1, Alanyaspor'a da 1-0 mağlup olmuştu. Bu mücadelelerde alınması gereken 21 puanının sadece 5'ini hanesine yazdırabilen kırmızı-siyahlılar, düşme potası ile arasındaki puan farkını açma şansını da kullanamadı.

DENİZLİ'DE RECEP NİYAZ SEVİNCİ

Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası çıktığı 3 maçta galibiyetle tanışamayıp alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor'a takımın en önemli oyuncularından Recep Niyaz'dan müjde geldi. Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Recep Niyaz, görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

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