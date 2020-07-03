Fener saldırıyor

Fenerbahçe dış transferde saldırıya geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un '5-6 oyuncuyla anlaşma sağladık' açıklamasının ardından listedeki yıldızlar da ortaya çıkmaya başladı. Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Kanarya'nın gündemindeki ilk ismin Barcelona forması giyen Senegalli Moussa Wague'nin olduğu öğrenildi. Barça'nın 21 yaşındaki sağ beki Wague'nin transferinde Fenerbahçe'nin çok ısrarcı olduğu ve Senegalli oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

İMZA ŞOV VAR

Barça'dan genç sağ beki kiralayacak olan Kanarya'nın gündemindeki ikinci isim Roma'da forma giyen Arjantinli sol kanat Diego Perotti. İtalyan ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Arjantinliye teklif yapan kurmaylar, bonservisi Villarreal'de olan 23 yaşındaki golcü Enes Ünal için temaslarını sürdürüyor.