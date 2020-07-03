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Haberler Spor İlhan Palut’tan değişim mesajı

’tan değişim mesajı

İlhan Palut’tan değişim mesajı
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, sezon sonunda kadroda operasyon mesajı verdi. Avrupa hedefinin uzağında kalan sarı-kırmızılılarda Palut, "Mevcut oyuncularla ilgili fikrimiz var. Bunu da yönetimle paylaştım. Göztepe'nin mutlaka yeni bir yapılanma içine girerek bir gençleşme adımı atması gerekiyor" dedi.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ REHAVET
Palut ayrıca "Şunu çok net söyleyeyim; Göztepe takımı yeni sezona belli oranda yenilenmiş, belli oranda gençleşmiş ve daha büyük hedeflere gitme potansiyeline sahip oyuncularla başlamayı düşünüyor. Yeni bir sinerjiye ihtiyacımız var. Daha çok hedefe odaklı yeni bir Göztepe'ye herkesin ihtiyacı var" açıklamasını yaptı. Son 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alınmasını değerlendiren Palut, düşüşü rehavete bağladı.

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