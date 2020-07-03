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Kartal-Kayseri hattı

, pazartesi günü karşılaşacağı rakibinin yıldızları Emre ve Mensah için yeni teklifler götürmeye hazırlanıyor.

Kartal-Kayseri hattı
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Beşiktaş, bu pazartesi karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor ile transfer masasına da oturmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların Kayserispor'un 16 yaşındaki genç yıldızı Emre Demir için resmi teklifini yaptığı bu maçla birlikte görüşmelerin sıklaşacağı bildirildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın transfer raporu doğrultusunda harekete geçen siyahbeyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü.

NET SONUÇ ÇIKMADI
Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş'ın teklifinin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan bir diğer isim ise Bernard Mensah. Siyahbeyazlıların, Emre'nin yanı sıra Kaysersipor'da forma giyen orta saha oyuncusu için de görüşeceği öğrenildi. Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı geçtiğimiz günlerde, hem Emre Demir hem Mensah için yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu kaydetmişti. Mensah ile Beşiktaş'ın ezeli rakibi F.Bahçe de ilgileniyor.

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