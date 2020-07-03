Müthiş takas

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Göztepe ve Fenerbahçe arasında müthiş bir takas gündeme geldi. Bu sezon Avrupa Ligi yarışının uzağında kalan Göz-Göz'ün bir süredir transfer listesinde yar alan Alper Potuk'a karşılık sarı-lacivertli yönetim stoper olarak görev yapan Alpaslan Öztürk'ü istedi.



BONSERVİS DE VERECEK

İstanbul ekibinde ilk yarıda kadro dışı bırakılan ve devre arasında yeniden takıma dönen Alper'in gelecek sezon F.Bahçe'de kalması imkansız görünüyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeniden harekete geçen Göz-Göz, takas teklifiyle karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin Alper'e karşılık sarı-kırmı-zılı ekipten Alpaslan'ı talip ettiği ve bir miktar bonservis parasını da gözden çıkardığı öğrenildi.



PALUT'UN ONAYI ALINACAK

Bu gelişme sonrası Göztepe yönetimi, Fenerbahçeli kurmaylardan düşünmek için süre isterken, teknik direktör İlhan Palut'un da görüşü alınacak. Bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi olan 26 yaşındaki Alpaslan'ın da kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği ve Fenerbahçe'nin teklifini ciddi olarak gündemine aldığı öğrenildi.



HEDEFİ MİLLİ TAKIM

2018-2019 sezonunda 1. Lig ekibi Elazığspor'dan Göztepe'ye transfer olan Alpaslan Öztürk, eleştirilere rağmen Göztepe'de kadronun değişmez oyuncularından biri oldu. İki sezondur performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu A Milli Takım formasını hedefliyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takip ettirdiği futbolcu Belçika'da Standart Liege, Türkiye'de Kasımpaşa ve Eskişehir'de de görev yaptı.



GÖZTEPE'YE ÇOK YAKIN

Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki on numaranın bu kez Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Süper Lig'den Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın da talip olduğu yıldız için Göztepe'nin bir adım daha öne çıktığı öğrenildi. Eskişehir altyapısında yetişen ve A takıma kadar yükselen Alper Potuk, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.



SARI-LACİVERTLİLER TİTİ'YE DE TALİP

GÖZTEPE'DEN Alpaslan Öztürk'ü ısrarla isteyen Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı yıldızı Titi'ye de talip oldu. Fenerbahçe yönetiminin Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan ve Alpaslan'la savunmada uyum içinde görev yapan Titi'ye teklifini ilettiği ve sezon sonunda bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Titi, ilk görüşmede Göztepe'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti.

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