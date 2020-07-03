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Haberler Spor Testler negatif

Testler negatif

Testler negatif
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Bugün oynanacak mücadele öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testleri yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza uyguladığımız Kovid- 19 PCR testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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