1. Lig alev alev

TFF 1. Lig'de bitime 3 hafta kala son hafta alınan sonuçların ardından Süper Lig'e çıkma mücadelesi iyice kızıştı. Bir üst lige çıkmak için 7 takım nefesleri kesen bir yarışın içine girdi. Lider Hatayspor'un deplasmanda Boluspor'a yenilmesi, Adana Demirspor'un Erzurum'dan zaferle dönmesi ilk 2 yarışında heyecanı doruk noktasına çıkardı. TFF 1. Lig'e sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takım direk adını Süper Lig'de yazdıracak. İlk 6 içinde yer alan ekipler ise Play- Off'ta kozlarını paylaşacak. Eleme maçlarının ardından bir takım daha Süper Lig'e çıkma hakkını kazanacak. Haftayı puansız kapatan Hatay 57 puanla liderliği korudu.

KRİTİK BİR HAFTA OYNANACAK

Adana Demirspor 54 puanla ikinci sırada, Erzurum'un 53, Bursaspor'un 52, Akhisarspor'un 51, Karagümrük ve Altay'ın 50'şer puanları var. Altay, Karagümrük'ün Balıkesir'i 5-0 yenmesiyle averajla Play-Off hattının dışında kaldı. Hatayspor bu hafta evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek. Haftanın maçında ise Adana Demirspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Adana ekibi 2. sıradaki yerini korumak isterken, İzmir ekibi de puan kaybetmeden ilk 6'ya dahil olmak istiyor. Bursaspor sahasında Altınordu'yu ağırlayacak. Erzurumspor ise Giresun deplasmanında ter dökecek. Fatih Karagümrük evinde Boluspor'u, ilk iki umutları bulunan Akhisarspor ise sahasında Balıkesirspor önünde üç puan arayacak.





ALTAY İNANCINI KORUYOR

TFF 1. Lig'de 7. sırada gerileyen Altay, iki hafta üst üste oynayacağı kritik maçlarla kendi kaderini kendi çizecek. İzmir ekibi yarın deplasmanda ikinci sıradaki Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sonraki hafta ise Erzurumspor'u sahasında ağırlayacak. Siyah-beyazlıların bu maçlardan avantajlı skorlarla ayrılacağına inancı tam.



7 PUAN YETİYOR

TFF 1. Lig'de 57 puanla lider durumda bulunan Hatayspor'a son üç maçta direk Süper Lig'e çıkmak için 7 puan yetiyor. Alt sıralardaki rakiplerini tüm maçlarını kazanmasa bile güney ekibi 3 maçta 7 puan alırsa ligi 64 puanla ilk 2 sıra içinde tamamlayarak Süper Lig'e çıkma hakkını elde ediyor.



AKİGO'NUN KOZU FİSKTÜR

Akhisarspor son üç maçın ikisini kendi sahasında oynayacak. Akigo, haftasonu ligde iddiası bulunmayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek. 32. Hafta'da Boluspor deplasmanına gidecek. Son hafta evinde ise Keçiörüngücü'nü ağırlayacak. Ligde 51 puanı bulunan Manisa ekibinin ilk ikiyle arasında üç puan fark bulunuyor.