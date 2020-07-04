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Haberler Spor Altay’dan sanal satış hamlesi

Altay’dan sanal satış hamlesi

Altay’dan sanal satış hamlesi
Giriş Tarihi: 4.7.2020

Altay, lisanslı ürünlerini satan 19on4 Altay Store'de e-satış dönemi başladı. Alsancak mağazası ile taraftarlara hizmet veren 19on4 Altay Store yeni dönemde e-satış hizmetlerine hız verecek. Yaz döneminde ürün yelpazesini genişleten 19on4 Altay Store'den taraftarlar online alışveriş yapabilecek. Taraftarlar, internet üzerinden 199 TL'lik alışveriş yapması halinde ücretsiz kargo hizmetlerinden faydalanabilecek. Tüm taraftarları lisanslı ürün almaya davet eden Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Yaz döneminde 19on4 Altay Store birçok yeni ürünü büyük taraftarımızın beğenisine sundu. Taraftarlarımızın ürünlere büyük ilgi göstermesini bekliyoruz. Onların göstereceği ilgi ile daha da büyüyeceğiz" dedi.

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