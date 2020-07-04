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Haberler Spor A.Ordu zor virajda

A.Ordu zor virajda

TFF Birinci Lig’de kümede kalması için 1 puana ihtiyacı olan A.Ordu, bugün 20.00’de zorlu maçta ’ya konuk olacak.

A.Ordu zor virajda
Giriş Tarihi: 4.7.2020

TFF 1. Lig'de son 4 maçında 3 puanı bir arada göremeyen 14. sıradaki Altınordu, bugün Süper Lig yarışı veren 4. basamaktaki Bursaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başla-yacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek. Kırmızı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında sahadan bera-berlikle ayrılması halinde bitime 2 hafta kala kümede kalışını matematiksel olarak ilan etmiş olacak. Altınordu'da sakat Kerim, Enes ve Kahra-man forma giyemeyecek. Eski-şehirspor ile Adanaspor'un ise küme düştüğü TFF 1.Lig'de üç takım son üç haftaya ligde kalma mücadelesi içinde girecek.

BURSA ÜSTÜN

24 puanla 16. sırada yer alan Osmanlıspor, 30 puanlı Boluspor ve 33 puanlı Altınor-du'yu aşağı çekme-ye çalışacak. Osmanlıspor'un 9 puan önündeki kırmızı-laci-vertliler, 52 puanlı yeşil-beyazlı takımla sezonun ilk yarısında evinde 0-0 berabere kalmıştı. İki takım bugüne kadar resmi maç-larda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor, rakibine üstünlük kurdu. 4 mücadeleyi Bursa temsilcisi, 2 randevuyu ise İzmir ekibi kaza-nırken diğer 3 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Bur-sa'da oynanan 3 maçı da Bur-saspor kazanarak rakibine puan şansı tanımadı. Ligin ilk yarısın-da İzmir'de oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sona ermişti.

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