Süper Lig'de iç transferde sözleşmesi sona eren yıldızlarını ikna etmekte zorlanan Göztepe, Beto Pimparel seferberliği başlattı. Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu dolduran ve sözleşmesi sona erecek olan Portekizli eldiveni İzmir'de kalmaya ikna etmek için yönetim, Fenerbahçe maçı sonrası son kozlarını oynayacak.

SPORTİG LİZBON, BEŞİKTAŞ VE G.SARAY...

Yönetimin yıllık ücretinde indirim talep ettiği tecrübeli file bekçisinin ilk görüşmede tavrı olumsuz olurken, kurmaylar takımda tutmak istediği Beto için şartları zorlayacak. Ülkesinden Sporting Lizbon ve Süper Lig'den de Beşiktaş ve Galatasaray'ın devrede olduğu 38 yaşındaki eldivene 1+1 yıllık sözleşme önerecek olan kurmaylar sezon bitmeden sorunu çözüme kavuşturmayı umuyor. Beto'nun da Göztepe'de kalmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.