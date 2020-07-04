Çebi: Düşman sayım artıyor

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta 20 yaşındaki genç girişimci Yusuf Hazar Çırak ve ortağı Erdal Yel'in restoranının açılışına katılırken burada çarpıcı ifadeler kullandı. Eski yönetime kırgın olduğunu kaydeden Çebi, "Kimse atacakları iftiralarla beni yorabileceğini düşünmesin. Geldiğim günden beri ibra edilmemem için bir kampanya var. Göreve geldiğim günden beri düşman sayım artıyor. Benim Ümraniye'deki yaptıklarım, başarılarım da bellidir" şeklinde konuştu.