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Haberler Spor Çebi: Düşman sayım artıyor

Çebi: Düşman sayım artıyor

Çebi: Düşman sayım artıyor
Giriş Tarihi: 4.7.2020

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta 20 yaşındaki genç girişimci Yusuf Hazar Çırak ve ortağı Erdal Yel'in restoranının açılışına katılırken burada çarpıcı ifadeler kullandı. Eski yönetime kırgın olduğunu kaydeden Çebi, "Kimse atacakları iftiralarla beni yorabileceğini düşünmesin. Geldiğim günden beri ibra edilmemem için bir kampanya var. Göreve geldiğim günden beri düşman sayım artıyor. Benim Ümraniye'deki yaptıklarım, başarılarım da bellidir" şeklinde konuştu.

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