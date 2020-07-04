Devler Cengiz’in peşinde

Altınordu'da yetişen ve Başakşehir'den sonra Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Türkcan "Cengiz ile ilgilenen tek takım Napoli değil. Şu an kulüp ismi veremem fakat Avrupa'da dev olarak kabul edilen kulüplerin Cengiz için girişimleri var. Cengiz'in şu an tek hedefi, kalan 10 maçta daha fazla şans bulup Roma'ya katkı sağlamak" diye konuştu. Gösterdiği gelişimle Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren oyuncu için son olarak, Napoli'nin bir teklif yaptığı öğrenilmişti.

ROMA KABUL ETTİ!

İtalyan basınında Roma'ya yapılan 30 milyon Euro'luk teklifin kabul edildiğine dair haberler de yer almıştı. 2017 yılında Başakşehir'den ayrılıp Roma'ya gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımında istenilen performansı gösteremedi.