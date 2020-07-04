  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Devler Cengiz’in peşinde

Devler Cengiz’in peşinde

Devler Cengiz’in peşinde
Giriş Tarihi: 4.7.2020

Altınordu'da yetişen ve Başakşehir'den sonra Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Türkcan "Cengiz ile ilgilenen tek takım Napoli değil. Şu an kulüp ismi veremem fakat Avrupa'da dev olarak kabul edilen kulüplerin Cengiz için girişimleri var. Cengiz'in şu an tek hedefi, kalan 10 maçta daha fazla şans bulup Roma'ya katkı sağlamak" diye konuştu. Gösterdiği gelişimle Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren oyuncu için son olarak, Napoli'nin bir teklif yaptığı öğrenilmişti.

ROMA KABUL ETTİ!
İtalyan basınında Roma'ya yapılan 30 milyon Euro'luk teklifin kabul edildiğine dair haberler de yer almıştı. 2017 yılında Başakşehir'den ayrılıp Roma'ya gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımında istenilen performansı gösteremedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devler Cengiz’in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA