Fener değil Başakşehir!

Premier Lig ekibi Arsenal'deki geleceği yılan hikayesine dönen Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun yeni durağının Türkiye olabileceği belirtilirken, bu takımın Fenerbahçe değil Başakşehir olduğu aktarıldı. İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu ile Başakşehir'in ilgilendiği iddia edildi. AS gazetesi, Başakşehir'in Süper Lig'de yer aldığı şampiyonluk yarışına dikkat çekerken, Mesut'un bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

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AS gazetesi, Başakşehir'in Mesut Özil'e sözleşmesinin sona ermesiyle resmi teklif yapacağını okurlarına duyurdu. Tecrübeli futbolcunun kariyeri için en uygun takımın Türkiye'de turuncu-lacivertlilerin olduğu ve tecrübeli yıldız oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.