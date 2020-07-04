Göz-Göz zoru sever

Süper Lig'de üçüncü sezonunda bitime 5 hafta kala Avrupa Ligi umutlarını iyice azaltan Göztepe, gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi. Bugün güçlü rakibi Fenerbahçe önünde deplasmanda oldukça kritik bir sınav verecek olan Göz-Göz'ün en büyük kozu zirve ve Avrupa mücadelesi veren rakiplerine karşı bu sezon aldığı sonuçlar olacak. Ligde 38 puanla 8. sıradaki yerini koruyan sarı-kırmızılılar, sıralamada üstünde yer alan 7 ekiple 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 14 puan kazandı.

TRABZONSPOR'U DEPLASMANDA YENDİ

Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda yenen, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da sahasında dize getirmeyi başaran sarı-kırmızılılar, ilk yarıda evinde 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe'yi de bu kez yenerek kötü gidişe bir son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Trabzon'un yanı sıra Başakşehir'e 2 maçta da yenilmiş, Alanyaspor ile son hafta berabere kalmıştı.



EYVAH! HALİL SON İDMANDA SAKATLANDI

SÜPER Lig'de bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe de kritik maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte, dünkü antrenmanda sakatlanan Halil'de sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edildi. Kafileyle birlikte İstanbul'a giden Halil'in durumu maç öncesi belli olacak. Ayrıca ileri uçta forma giyen Cameron Jerome'un yanı sıra golcü oyuncu Deniz Kadah, genç orta saha oyuncusu Hüseyin Bulut da Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör İlhan Palut, ileri uçta yine Kamil Wilczek'e forma verecek. Orta alanda da Mossoro'nun yerine Poko'nun şans bulması bekleniyor.



KİM KAZANACAK?

SÜPER Lig'de pandemi dönemi sonrası ligde 3 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, bugün İstanbul'da F.Bahçe'nin konuğu olacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Kritik mücadele beINSports1'den yayınlanacak. 38 puanlı Göztepe, 46 puanla 6. sırada Avrupa Ligi mücadelesi veren rakibini yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.

LİGDE son maçınını kazanan F.Bahçe ise İstanbul'da 20 yıldır yenilmediği Göztepe'yi yenip Avrupa yarışında avantaj kazanmayı planlıyor.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALACAK

SON 8 maçında 5 yenilgi, 1 beraberlik alıp sadece 1 galibiyet elde eden Göztepe güçlü rakibini yenerek hem kötü geleneğe son vermek hem de taraftarının gönlünü almak istiyor.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VAR

Süper Lig'de bugün sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe, dişli rakibi karşısına 3 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici sakatlıkları nedeniyle bugünkü randevuda forma giyemeyecek. Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak. Rodrigues ile birlikte Tolga'nın da Göztepe maçında oynayamayacak olması sol kanatta sıkıntıya yol açtı. Teknik heyetin bu mevkide kime forma vereceği merak konusu oldu. Bu mevkide Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor.



GÖZTEPE BU KEZ ZİNCİRİ KIRACAK

Göztepe, bugün deplasmanda karşılaşacağı rakibi Fenerbahçe'ye karşı kötü talihini de yenmek istiyor. Lig tarihinde iki ekip bu zamana dek 51 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 23'ünü F.Bahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki 24 maçta ise rakibi Göz-Göz'e galibiyet sayısında 15-2 üstünlük kurdu. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 49, Göztepe ise 15 gol attı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

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