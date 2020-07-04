Guilherme atağı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmayı hedefleyen Beşiktaş, hücum hattına güç katmak için rotayı İtalya'ya çevirdi. Çizme basını siyahbeyazlıların bonservisi Fiorentina'da bulunan Pedro Guilherme'ye talip olduğunu duyurdu. Fiorentina, Ocak ayı transfer döneminde oyuncusunu 1 milyon Euro bedelle Flamengo'ya kiralamıştı. Pedro'nun Flamengo ile kiralık sözleşmesi Aralık 2020'de sona erecek. Yöneticiler, Guilherme'nin Flamengo'da forma giymesine rağmen yapacağı müzakereler ile oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Ocak ayında da Beşiktaş'ın listesinde yer alan Pedro bu sezon toplamda 9 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Fiorentina ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilirken iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor. Burak Yılmaz'ın yanına etkili bir golcü arayan Kara Kartal'ın Zulta Waregem'den dönen Cyle Larin ve takımda yer alan Umut Nayir ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vereceği öne sürüldü.