Karşıyaka’da gündem Duric

Karşıyaka'nın 13 Temmuz'da ödemesi gereken FIFA'daki son dosyası Igor Duric için taraftarın başlattığı kampanya devam ediyor. Çarşı Çamdibi Grubu, 1.912 TL bağış yaptı. Çarşı Çambidi Lokal Başkanı Hakan Alka, "Semtimizdeki arkadaşlarımızla bizde katkı koymaya çalıştık. Başka Karşıyaka yok. Herkes bunu bilerek hareket etsin. Camianın taşın altına ellerini sokmasını bekliyoruz" dedi. Ayrıca KSK'nen efsane futbolcu ve teknik adamlarından Altobelli lakaplı Rıza Tuyuran'ın sahibi olduğu, Atölye Mantı dükkanında, kulübün lisanslı maskesiyle gelenlerin verdiği ücretin yüzde 10'u bu kampanyaya aktarma kararı verdi.

TUGAY VE KARACE BULUŞTU

Karşıyaka'da ağustos ayında yapılacak genel kurul öncesi aday olması için ikna edilmeye çalışılan eski başkanlardan Cenk Karace ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyespor Başkan Yardımcısı Kaan Akacun biraraya geldi. Belediyespor Başkan Yardımcısı Akacun daha önce yaptığı açıklamada, Büyükkarcı aday olacaksa liste çalışması yapmayacaklarını belirtmişti. Büyükkarcı 1 ay önce aday olacağını açıklamıştı.