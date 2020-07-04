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Koşukavak şoku

Eskişehirspor maçında kırmızı kart gören Altay Teknik Direktörü , iki önemli final maçında sahada olamayacak.

Koşukavak şoku
Giriş Tarihi: 4.7.2020

TFF 1. Lig'de Osmanlıs-por galibiyetiyle bitime 3 maç kala direkt Süper Lig yarışına az da olsa tutunan Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, zirve-deki rakiplerle oynanacak hayati öneme sahip Adana Demirspor ve Erzurumspor randevularında da takı-mın başında olamayacak. Geçen hafta oynanıp 2-2'lik beraberlikle siyah-beyazlı-ların Süper Lig yarışındaki hayallerine büyük darbe vuran Eskişehirspor kar-şılaşmasında kırmızı kart gören Koşukavak, Profes-yonel Futbol Disiplin Kuru-lu'ndan 3 maç ceza aldı.

CEZALILAR DÖNDÜ

Tecrübeli teknik adama rakip takım yöneticisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, rakip takım yöneticisine yönelik hakareti nedeniyle ise 2 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi. Öte yandan Adana Demir deplasmanı öncesi cezalı oyuncular döndü. Siyah-beyazlı ekipte sağ kanat Kappel ile stoperler Abdülkerim ve Abdül-hamit'in yanı sıra sol bek Özgür de yerini alabilecek. İzmir temsilcisinin kritik Adana Demir karşılaşma-sında savunmada değişiklik yapması bekleniyor.

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