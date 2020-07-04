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Haberler Spor KSK’den Fener’e gönderme

KSK’den Fener’e gönderme

Fenerbahçe Beko’nun başına ’nın getirileceği iddialarına tepki gösterdiler.

KSK’den Fener’e gönderme
Giriş Tarihi: 4.7.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini sürdüren geçen yılın flaş ekibi Pınar Karşıyaka, ismi kulüple özdeşleşip 2 yıl daha sözleşmesi bulunan antrenör Ufuk Sarıca'yla ilgili imalı bir paylaşım yaptı. Kaf-Kaf'ta geçmiş yıllarda kazandığı 3 kupa ve geçen sezonki başarılı performansın yanı sıra A Milli Takım'ı da çalıştıran Ufuk Sarıca'nın adı, takımdan ayrılan Zeljko Obradovic'in yerine günlerce Fenerbahçe Beko ile anıldı. Sarı-lacivertlilerin listenin ilk sırasına aldığı Litvanyalı Sarunas Jasikevicius, önceki akşam Barcelona'ya imza atarken sosyal medyada Sarıca'nın 2 artı 1 yıllık F.Bahçe'yle el sıkıştığı iddia edildi.

KSK EŞİTTİR SARICA
Bu süreç boyunca Başkan Turgay Büyükkarcı'nın, "Ufuk Sarıca eşittir Karşıyaka, Karşıyaka eşittir Ufuk Sarıca" açıklaması haricinde sessiz kalan yeşil-kırmızılılar, sabah sosyal medyadaki sayfalarında Sarıca'nın Karşıyaka bayrağı asılı penceden bakarken fotoğrafını, "Dosta düşmana günaydın" mesajıyla paylaştı.

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