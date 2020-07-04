Naptın Denizli

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ancak lige verilen pandemi arası sonrası üç puanı unutan Yukatel Denizlispor, sahasında Gaziantep FK'ya mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü: . 22. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı. 25'de Maxim asist yaparak, orta saha oyuncusu Güray Vural ceza sahasının dışarısından vurduğu şut ile topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 37'de Gaziantep FK atağa geçti ve Maxim şut çekti ancak top Denizlispor savunmasında kaldı. 38'de Recep Niyaz'in ceza yayı gerisinden sert şutunda top üst direkten döndü. 47'de kullanılan serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşu savunmadan döndü, savunma uzaklaştırdı.

BAŞKA GOL OLMADI

70'te ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Güray'ın vuruşunu kaleci Tolgahan kurtardı. 75'te Kenan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Kayode'nin kafa vuruşu direkten döndü, dönen topu Kayode kaleye göndermek isterken araya giren Oğuz topu kornere gönderdi. Maç 1-0 sona erdi.

SEBAHATTİN ALP